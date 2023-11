Pnut to przyjazna, międzynarodowa sieć społecznościowa. Zachęcamy do włączenia się w rozmowy innych osób. W typowym tygodniu możemy zorganizować imprezę taneczną online, wydarzenie polegające na zmianie awatarów w celu dopasowania do tematu, wyzwanie pisarskie i prośby o ulubione cytaty danego dnia. Ludzie będą organizować imprezy związane z kodowaniem, dni zabawy w Minecraft i inne wydarzenia społecznościowe. Sekretny Mikołaj w okresie Bożego Narodzenia to świetna zabawa.

Strona internetowa: pnut.io

