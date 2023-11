Poznaj Planrow, narzędzie do zarządzania zadaniami i robienia notatek, które pomoże Ci zaplanować dzień, tydzień, miesiąc i rok. Został zaprojektowany i zbudowany, aby pomóc Ci w realizacji wielkich planów poprzez formułowanie i organizowanie mniejszych kroków, które musisz wykonać, aby się tam dostać. Typowa, prosta lista rzeczy do zrobienia prowadzi do niewystarczającego myślenia o przyszłości i braku sensownego poruszania igłą. Planrow zapewnia progresywny przepływ pracy w zakresie planowania, dzięki czemu Twoje codzienne zadania są szczegółowe i skuteczne. Zwykłe robienie notatek i przepływ pracy w bazie wiedzy sprawia, że ​​jesteśmy podatni na gromadzenie wiedzy, która nie nadaje się do wykorzystania, i nadmierne planowanie. Planrow umożliwia interoperacyjność zadań i notatek, co pomoże Ci przełożyć Twoje pomysły na działanie. Łącząc notatki długoterminowe i zadania bieżące, Planrow pomaga zaplanować czas z miejsca wszechstronnego myślenia. Pomaga to w podejmowaniu działań dotyczących tego, co najważniejsze, w celu spójnej, zamierzonej realizacji.

Strona internetowa: planrow.com

