PitchGrade to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu atrakcyjnych prezentacji, które pomogą im zabezpieczyć finansowanie. PitchGrade zapewnia informacje zwrotne na żądanie, aby pomóc przedsiębiorcom udoskonalić ich prezentację, tak aby mogli uzyskać najlepszy wynik ze swoich wysiłków w zakresie zbierania funduszy. Narzędzie analizuje pitch deck pod kątem kluczowych elementów, takich jak problem, który firma rozwiązuje, oferowane przez nią rozwiązanie, rynek docelowy, model biznesowy czy zespół stojący za pomysłem. PitchGrade zapewnia również porady dotyczące struktury prezentacji i rodzaju treści, które należy uwzględnić, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Zawiera także przykłady udanych prezentacji, dzięki którym przedsiębiorcy mogą uczyć się od najlepszych. PitchGrade to idealne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stworzyć opłacalny zestaw prezentacji, który przyciągnie inwestorów i przekona ich do inwestycji.

Strona internetowa: pitchgrade.com

