Pitch Avatar to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji umożliwiające skuteczne prezentacje biznesowe i dostarczanie treści. Możesz łatwo udostępniać prezentacje sprzedażowe, prezentacje produktów, treści marketingowe, szkoleniowe i inne, a także uzyskiwać konwersje. Wystarczy przesłać prezentację, wygenerować do niej skrypt w dowolnym języku, dodać lektora lub stworzyć awatar wideo. Wygeneruj spersonalizowany link i wyślij go do swojego kontaktu. Słuchacz może Cię zaprosić, klikając przycisk „Zadzwoń do prezentera” lub umówić się z Tobą na spotkanie, korzystając z linku bezpośrednio do Twojego kalendarza. Na koniec każdej sesji otrzymasz szczegółową analizę interakcji słuchacza ze slajdami.

Strona internetowa: pitchavatar.com

