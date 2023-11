PhET Simulations

Ponad 80 interaktywnych symulacji i gier do nauki matematyki i przedmiotów ścisłych! Zaangażuj się w naukę nauk ścisłych i matematyki dzięki wielokrotnie nagradzanym symulacjom PhET! Niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie atomów, badanie energii czy opanowywanie mnożenia, dla każdego ucznia znajdzie się symulator. Idealna do użytku w domu, na zajęciach lub w podróży, ta aplikacja zapewnia wszystkie symulatory PhET HTML5 (ponad 75 symulatorów) w jednym, łatwym w użyciu pakiecie. Opracowane przez ekspertów z Uniwersytetu Colorado w Boulder symulatory PhET są używane co roku przez miliony studentów.

Strona internetowa: phet.colorado.edu

