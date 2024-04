phData Toolkit

Zestaw narzędzi phData to zbiór wysokiej jakości aplikacji do obsługi danych, które pomagają w migracji, sprawdzaniu poprawności, optymalizacji i zabezpieczeniu danych. * Narzędzie doradcze: szybko i łatwo identyfikuj możliwości poprawy konfiguracji, bezpieczeństwa, wydajności i wydajności środowiska Snowflake. * Narzędzie udostępniania: zarządzaj cyklami życia zasobów Snowflake — tworzeniem, aktualizowaniem i niszczeniem — za pomocą szablonowego podejścia, aby zapewnić dobrze zorganizowaną architekturę informacji. * Narzędzie dostępu: zaawansowana wizualizacja i raportowanie umożliwiające dostęp do danych Snowflake, audyt i rozwiązywanie problemów. * Narzędzie źródła danych: wielofunkcyjne narzędzie, które gromadzi, porównuje, analizuje i wykorzystuje metadane źródła danych oraz metryki profili. * Tłumaczenie SQL: natychmiastowe tłumaczenie SQL z jednego języka na inny, eliminując zwykle czasochłonny, podatny na błędy i wysoce ręczny proces. * Narzędzie do generowania danych: ułatwia generowanie realistycznych, syntetycznych danych do testowania, programowania i demonstracji.

Strona internetowa: toolkit.phdata.io

