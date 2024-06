Perfecto by Perforce to platforma do testowania aplikacji internetowych i mobilnych ciesząca się największym zaufaniem w branży. Strategie testowania patchworkowego należą już do przeszłości, ponieważ dzięki Perfecto użytkownicy mogą cieszyć się płynnym, kompleksowym testowaniem z dowolnego miejsca na świecie. Wykorzystaj chmurę klasy korporacyjnej do testowania na urządzeniach rzeczywistych, urządzeniach wirtualnych lub kombinacji obu — w zależności od tego, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Wykrywanie błędów jest szybsze niż kiedykolwiek i pozwala użytkownikom wykrywać i naprawiać znacznie wcześniej w cyklu. Solidne, inteligentne funkcje raportowania Perfecto pomagają szybko identyfikować problemy poprzez analizę niepowodzeń testów i filtrowanie wyników fałszywie ujemnych. Zautomatyzuj testowanie za pomocą swojego CI i zsynchronizuj wszystkie raporty w jednym miejscu. Szybko naprawiaj defekty, korzystając z najbardziej wszechstronnych i bogatych artefaktów testowych w branży. Wirtualizacja sieci i symulacja użytkownika pozwalają testować tak jak Twoi użytkownicy i zmniejszają ryzyko uniknięcia defektów. Rozszerz zakres testów i w pełni zintegruj z całym łańcuchem narzędzi. Ciągłe testowanie nigdy nie było bardziej osiągalne dzięki niezrównanym zaawansowanym możliwościom Perfecto, w tym automatyzacji BDD i bezkodowej, równoległym wykonywaniom testów i możliwościom rozdzielania, otwartym integracjom z wiodącymi narzędziami DevOps i frameworkami automatyzacji, pulpitom nawigacyjnym CI, mapom cieplnym, bogatej kolekcji artefaktów i wykorzystaniu technologii ML analityka testowa. Zrewolucjonizuj swoją strategię testowania i dowiedz się, dlaczego ponad połowa firm z listy Fortune 500 ufa Perfecto jako swojemu partnerowi w testach. Czas sprawności na poziomie 99,9% oznacza lepsze testowanie, oszczędność czasu i pieniędzy, a w rezultacie doskonałą aplikację. Aby uzyskać więcej informacji lub rozpocząć 14-dniowy bezpłatny okres próbny, odwiedź stronę www.perfecto.io.

Strona internetowa: perfecto.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Perfecto. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.