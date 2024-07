Passio AI zapewnia platformę Visual AI jako usługę skierowaną do przedsiębiorstw. Platforma oferuje łatwe do zintegrowania zestawy SDK, umożliwiające firmom wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji w różnych obszarach, w tym w zdrowiu, kondycji, firmach domowych i nie tylko. Wśród ofert Passio AI opracowało narzędzie Nutrition AI, które zapewnia śledzenie odżywiania AI dla aplikacji mobilnych wraz z dostępem do bazy danych o wartościach odżywczych. Platforma udostępnia także narzędzia Remodel AI i VR Showorm, które pozwalają użytkownikom wizualizować i kupować produkty do przebudowy domu. Narzędzie Mobile AI zintegrowane z aplikacjami ma na celu poprawę sprzedaży i doświadczeń użytkowników dzięki wizji komputerowej. Passio AI oferuje także „MindsEye”, bezpłatne narzędzie do rozpoznawania sztucznej inteligencji, które wykorzystuje kamerę urządzenia do rozpoznawania obiektów. Modułowy charakter oferty Passio pozwala na łatwą integrację i wdrażanie w aplikacjach. Platforma dodatkowo kładzie nacisk na podejmowanie decyzji w oparciu o dane, pomagając firmom zwiększać zaangażowanie klientów, usprawniać proces zakupów i zwiększać przychody. Ponadto zapewniają obraz komputerowy na urządzeniu w czasie rzeczywistym i doświadczenia użytkownika oparte na sztucznej inteligencji, co pozwala przekształcać aplikacje mobilne. Passio nawiązało współpracę z wieloma firmami, aby rozszerzyć te funkcje sztucznej inteligencji na swoje produkty.

Strona internetowa: passio.ai

