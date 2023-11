Panzoid to społeczność i narzędzia do tworzenia pięknych, niestandardowych treści. Akcja została rozpoczęta w styczniu 2012 roku i skierowana jest do początkujących twórców treści internetowych. Uruchomienie programu Backgrounder 1.0 zapoczątkowało misję Panzoid polegającą na dostarczaniu narzędzi do łatwego tworzenia pięknej, niestandardowej grafiki cyfrowej.

Strona internetowa: panzoid.com

