Padlet to cyfrowe płótno umożliwiające tworzenie pięknych projektów, które można łatwo udostępniać i nad którymi współpracować. Działa jak kartka papieru. Dajemy Ci pustą stronę - padlet - i możesz na niej umieścić co tylko chcesz. Przeciągnij wideo, nagraj wywiad, zrób selfie, napisz własne posty tekstowe lub prześlij dokumenty i voilà! Rodzi się padlet. Uczyń go jeszcze piękniejszym, wybierając niestandardowe tapety i motywy. Padlet różni się od innych narzędzi do blogowania i tablic inspiracji tym, że jest elastyczny. Utwórz listę zakupów, diagram Venna, tablicę dyskusyjną, grupową kartkę z życzeniami, portfolio lub biznesplan – wszystko w jednej aplikacji. Używane przez nauczycieli, uczniów, profesjonalistów i osoby w każdym wieku na całym świecie, padlety można selektywnie udostępniać i edytować wielu współautorom.

Strona internetowa: padlet.com

