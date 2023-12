Overleaf to współpracujący edytor LaTeX oparty na chmurze, używany do pisania, edytowania i publikowania dokumentów naukowych. Współpracuje z szeroką gamą wydawców naukowych, aby udostępniać oficjalne szablony LaTeX czasopism i bezpośrednie linki do przesyłania.Overleaf został pierwotnie wprowadzony na rynek w 2012 roku jako WriteLaTeX przez firmę WriteLaTeX Limited, której współzałożycielami są John Hammersley i John Lees-Miller. Obydwoje są matematykami i zainspirowali się własnymi doświadczeniami akademickimi, aby stworzyć lepsze rozwiązanie umożliwiające wspólne pisanie prac naukowych. Zaczęli rozwijać WriteLaTeX od 2011 roku. Uruchomili wersję beta Overleaf 16 stycznia 2014 r. podczas pierwszego wydarzenia #FuturePub, które odbyło się w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie. 20 lipca 2017 r. Overleaf nabył ShareLaTeX, aby stworzyć połączoną społeczność liczącą ponad dwa miliony użytkowników. Doprowadziło to do stworzenia Overleaf v2, łączącego oryginalne funkcje obu w jedną platformę opartą na chmurze hostowaną pod adresem overleaf.com.Overleaf został wybrany jako jeden z dziesięciu zespołów, które uczestniczyły w programie akceleracyjnym Summer’s Bethnal Green Ventures (BGV) 2013 . Program ten rozpoczął się 1 lipca 2013 roku i trwał 3 miesiące. Dzień demonstracyjny tego letniego programu BGV 2013 odbył się 19 września 2013 r. W 2014 r. firma otrzymała strategiczną inwestycję od Digital Science. Overleaf zdobył nagrodę Innovative Internet Business w konkursie Nominet Internet Awards 2014 i zajął 99. miejsce na liście 100 najszybciej rozwijających się firm w Wielkiej Brytanii sporządzonej w 2018 r. przez SyndicateRoom. Overleaf był omawiany jako narzędzie do pisania publikacji naukowych w czasopismach Nature, Science, Red Hats opensource.com i niemiecki magazyn IT heise online. „W 2017 r. CERN, europejskie laboratorium fizyki cząstek elementarnych niedaleko Genewy w Szwajcarii, przyjęło Overleaf jako preferowaną platformę do współpracy”.Overleaf udostępnia szablony do przesyłania do czasopism naukowych i na konferencje. Na przykład IEEE i Springer (w tym Nature) wspominają o możliwości przesyłania za pomocą Overleaf.

Strona internetowa: overleaf.com

