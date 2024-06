Optily to platforma specjalizująca się w optymalizacji i konwersji obrazów dla stron internetowych opartych na Webflow. Oto niektóre najważniejsze cechy Optily: * Automatyczna optymalizacja obrazu: optymalnie łączy się bezpośrednio z witryną Webflow użytkownika i automatycznie kompresuje i optymalizuje obrazy w systemie CMS Webflow, zmniejszając rozmiar plików nawet o 80% bez utraty jakości. * Konwersja WebP: Optily może automatycznie konwertować obrazy JPG i PNG do formatu WebP, który jest bardziej wydajnym, nowoczesnym formatem obrazu, zapewniającym dalszą redukcję rozmiaru pliku. * Zaawansowana obsługa pól: Optily może optymalizować obrazy w różnych polach Webflow CMS, w tym w polach obrazów, polach galerii, polach tekstu sformatowanego i obrazach produktów e-commerce. * Bezproblemowa integracja: platforma integruje się bezpośrednio z Webflow poprzez uwierzytelnianie, umożliwiając użytkownikom zarządzanie optymalizacją obrazu bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego Webflow. * Kopia zapasowa i przywracanie: Optily zapewnia możliwość tworzenia kopii zapasowych obrazów przed optymalizacją i przywracania ich w razie potrzeby, zapewniając projektantom i programistom pełną kontrolę. * Zaufało nam ponad 3500 firm: według strony internetowej ponad 3500 firm korzystających z Webflow korzysta z Optily w celu optymalizacji obrazów swoich witryn internetowych i poprawy wydajności. Platforma oferuje płatny model subskrypcji rozpoczynający się od 29,99 USD miesięcznie za 1000 kredytów, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla indywidualnych twórców, jak i agencji współpracujących z witrynami Webflow. Optily pozycjonuje się jako dedykowane rozwiązanie do optymalizacji obrazu Webflow, pomagając użytkownikom uwolnić pełny potencjał ich stron internetowych Webflow poprzez szybszy czas ładowania i lepsze doświadczenie użytkownika.

Strona internetowa: optily.co

