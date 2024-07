Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Once Upon a Bot przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Once Upon a Bot to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom tworzenie od podstaw historii dla dzieci. Platforma łączy w sobie dwa najnowocześniejsze modele sztucznej inteligencji, GPT-3 i Stable Diffusion, aby generować historie, które są zarówno unikalne, jak i dostosowane do preferencji użytkownika. Użytkownicy mogą przesyłać swoje zdjęcia, które będą prezentowane w ich historiach, a także wybierać poziom czytania i język swoich dzieł. „Once Upon a Bot” jest odpowiedni dla osób w każdym wieku i stanowi dla dzieci świetny sposób na doskonalenie umiejętności czytania, a jednocześnie dobrą zabawę podczas tworzenia pomysłowych historii. Platforma umożliwia użytkownikom edytowanie, eksportowanie i udostępnianie swoich historii, a także oferuje funkcję narratora, dzięki czemu użytkownicy mogą słuchać swoich historii podczas ich głośnego czytania.

Strona internetowa: onceuponabot.com

