Wtyczka Portrait AI Picture Retouching od ON1 to potężne narzędzie, które wykorzystuje uczenie maszynowe do szybkiego i łatwego poprawiania i retuszowania portretów. Oprogramowanie to, przeznaczone dla profesjonalnych fotografów i entuzjastów, bezbłędnie retuszuje każdą twarz, zapewniając użytkownikom profesjonalne rezultaty. Dzięki wtyczce Portrait AI Picture Retouching użytkownicy mogą łatwo usunąć niedoskonałości, wygładzić skórę i uwydatnić rysy twarzy, tworząc wspaniałe portrety. Wtyczka wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby automatycznie identyfikować i korygować typowe problemy, takie jak przebarwienia, zmarszczki i nierówny koloryt skóry. Wtyczka ta płynnie współpracuje z ON1 Photo RAW, kompleksowym oprogramowaniem do edycji zdjęć, umożliwiając użytkownikom bezproblemową integrację retuszu portretów z ich tokiem pracy. Można go kupić lub subskrybować bezpośrednio na stronie internetowej ON1. Oprócz możliwości retuszowania portretów, ON1 Photo RAW oferuje szereg innych funkcji i narzędzi, w tym porządkowanie zdjęć, wywoływanie zdjęć, narzędzia do maskowania, redukcję szumów, edycję nieba i różne efekty fotograficzne. Oprogramowanie obsługuje także wtyczki do popularnych programów do edycji, takich jak Adobe Lightroom, Adobe Photoshop i Capture One. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym fotografem portretowym, czy entuzjastą chcącym ulepszyć swoje zdjęcia, wtyczka Portrait AI Picture Retouching od ON1 to cenne narzędzie co upraszcza proces tworzenia oszałamiających portretów z wynikami na profesjonalnym poziomie.

Strona internetowa: on1.com

