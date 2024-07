Old'aVista to wyjątkowa platforma internetowa, której celem jest zachowanie i celebrowanie historii Internetu. Oto kilka najważniejszych cech Old'aVista: * Wyszukiwarka: witryna udostępnia wyszukiwarkę, która umożliwia użytkownikom przeszukiwanie ogromnej bazy danych zawierającej treści z początków Internetu, obejmującej wiele języków, w tym angielski, portugalski, hiszpański, francuski, włoski i niemiecki. * Integracja z Internet Archive: Old'aVista jest zintegrowana z Internet Archive, umożliwiając użytkownikom dostęp do ogromnej kolekcji zarchiwizowanych stron internetowych, pobranych programów i innych cyfrowych artefaktów z przeszłości. * Katalogi i kategorie: witryna organizuje swoją zawartość w różne katalogi i kategorie obejmujące takie tematy, jak sztuka i nauki humanistyczne, biznes i ekonomia, komputery i Internet, edukacja, rozrywka, rząd, zdrowie, wiadomości i media, rekreacja i sport, referencje, regionalne, Nauka i nauki społeczne. * Oprogramowanie i gry w stylu vintage: Old'aVista zawiera kolekcję starego oprogramowania, gier i wersji demonstracyjnych, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp i z których mogą korzystać za pośrednictwem emulatorów lub maszyn wirtualnych. * Zaangażowanie społeczności: platforma zachęca użytkowników do zaangażowania poprzez funkcje takie jak księga gości, czat i rozpoznawanie zwolenników, którzy pomagają w utrzymaniu i rozwijaniu witryny. * Zachowanie historii Internetu: Głównym celem Old'aVista jest zapisywanie i udostępnianie bogatej historii i artefaktów kulturowych z początków ery Internetu, zapewniając, że te cyfrowe skarby nie zostaną utracone z czasem.

Strona internetowa: oldavista.com

