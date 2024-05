Octocom to platforma obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji dla sklepów e-commerce, automatyzująca obsługę klienta w przypadku rutynowych zadań i uwalniająca Twój zespół do obsługi tylko wyjątkowych przypadków. Integracja jednym kliknięciem z głównymi platformami handlu elektronicznego i biurami pomocy technicznej, wsparcie AI przed i po sprzedaży oraz wielokrotnie nagradzana obsługa klienta na żywo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu, aby pomóc markom dowolnej wielkości skonfigurować i zintegrować naszą sztuczną inteligencję – wszystko to bez nadmiernych kosztów.

Strona internetowa: octocom.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Octocom. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.