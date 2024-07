Novable to platforma technologiczna oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia wyszukiwanie startupów i innowacji. Platforma ma na celu zapewnienie zorientowanej na klienta metodologii wyszukiwania innowacji, która łączy technologię DeepMatching™ z wiedzą ekspercką. Platforma zawiera funkcje takie jak profesjonalny scouting, walidacja i wsparcie w zakresie zaangażowania, które pomagają firmom znaleźć najlepiej pasujące start-upy w ciągu zaledwie dwóch dni. Novable zapewnia dostęp do sieci kontekstowej, która obejmuje treści stron internetowych, kanały społecznościowe, aktualności, patenty i dane finansowe ponad 0 milionów innowacyjnych firm w ponad 0 krajach i ponad 0 tematów. Firmy mogą zgłaszać wyszukiwania w języku naturalnym, postępować zgodnie z przewodnikiem i uzyskiwać natychmiastowe, spersonalizowane wyniki odpowiadające ich potrzebom. Platforma może zaoszczędzić setki godzin, odfiltrowując hałas i dostarczając tylko to, co ważne. Novable zaufało wielu najbardziej wizjonerskich specjalistów w dziedzinie innowacji, a według Trustpilot wskaźnik zadowolenia wynosi 97%. Platforma oferuje również różne zasoby, takie jak historie klientów, e-book i blog, które pomagają firmom czerpać inspiracje i być na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie innowacji. Podsumowując, Novable to potężne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc firmom odkrywać innowacje jutra już dziś. Platforma ma na celu zapewnienie płynnego i wydajnego doświadczenia dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji, wglądom ekspertów i sieci kontekstowej, która zapewnia kompleksowe zrozumienie ekosystemu startupów.

Strona internetowa: novable.com

