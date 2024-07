Nolibox Creator to narzędzie AI, które oferuje użytkownikom przystępny i nieskomplikowany sposób korzystania z szerokiej gamy funkcji AI. Narzędzie to, oparte na beztroskim kreatorze typu open source, umożliwia użytkownikom bezproblemową integrację różnych technik sztucznej inteligencji w nieskończenie rozszerzalnej tablicy rysunkowej. Głównym celem Nolibox Creator jest zapewnienie przyjaznej dla użytkownika platformy, umożliwiającej użytkownikom łatwe i bezpłatne odkrywanie i korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji. Niektóre z godnych uwagi funkcji udostępnianych przez Nolibox Creator obejmują Txt2Img, VariationImg2Img, HD Erase & Zamień, Inpaint, Negative Prompt, Outpaint i Matting. Użytkownicy mogą dodatkowo dostosować swoje wrażenia poprzez ustawienia parametrów, takie jak wybór różnych modeli, takich jak Ogólne, Prawdziwe, Anime, Anime 3D i Zjawiskowe. Mogą także dostosować tryb graficzny na Prosty lub Zaawansowany. Narzędzie oferuje szeroką gamę opcji szybkiego generowania, z którymi użytkownicy mogą eksperymentować, od tworzenia ładnych postaci z anime lub fantastycznych stworzeń, takich jak elfickie dziewice i leśne boginie, po tworzenie krajobrazów, stylizowanych dzieł sztuki, a nawet tradycyjnych wzorów. Użytkownicy mają także swobodę wyboru dowolnego artysty, optymalizatora i rozdzielczości odpowiednich do ich potrzeb. Aby zwiększyć użyteczność, Nolibox Creator udostępnia różne operacje, takie jak generowanie okrągłych tekstur, dodawanie obrazów i umożliwianie automatycznego układania. Ponadto użytkownicy mogą łatwo udostępniać swoje dzieła, uzyskiwać dostęp do przydatnych wskazówek i klawiszy skrótów lub kontaktować się z zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, Nolibox Creator to wszechstronne narzędzie AI, które umożliwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności łatwe eksplorowanie i tworzenie przy użyciu szerokiej gamy technik AI.

