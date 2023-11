NoiseCraft to wizualny język programowania do syntezy dźwięku i muzyki, który działa w przeglądarce internetowej, luźno inspirowany Pure Data i Max/MSP. Jest to narzędzie, które pozwala na zbudowanie własnego syntezatora poprzez tworzenie nowych węzłów i łączenie ich ze sobą. Łącząc ze sobą węzły, możesz kontrolować przepływ danych audio i sygnałów sterujących z jednego węzła do drugiego oraz sposób generowania dźwięku. NoiseCraft idealnie nadaje się do zabawy z syntezą addytywną, subtraktywną i FM.

Strona internetowa: noisecraft.app

