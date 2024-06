Neural Frames to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające tworzenie klipów wideo na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję o nazwie Stable Diffusion, która została przeszkolona na 2,3 miliarda obrazów, aby uzyskać oszałamiające efekty wizualne bez konieczności kodowania. Narzędzie jest łatwe w użyciu – wystarczy wpisać tekst, a sieć neuronowa zajmie się resztą. Neural Frames został stworzony przez fizyka, który zadbał o to, aby koszt był niski – zaledwie 7 € za wygenerowanie 1000 klatek. Narzędzie jest inspirowane Deforum i Lexica, dwoma innymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, a użytkownicy mogą znaleźć inspirację na podpowiedziach Lexica. Narzędzie zostało zbudowane z myślą o opiniach użytkowników, a twórca zachęca ich do kontaktu z sugestiami.

Strona internetowa: neuralframes.com

