Zaloguj się do aplikacji Nest w przeglądarce internetowej za pomocą konta Google lub niezmigrowanego konta Nest. Podłącz termostaty Nest, kamery Nest, dzwonek do drzwi Nest lub urządzenia Nest i dodaj Nest Aware do co najmniej jednego urządzenia.

Strona internetowa: store.google.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Nes‪t‬. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.