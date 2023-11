Natural Language Playlist

Lista odtwarzania języka naturalnego bada bogatą i złożoną relację między językiem a muzyką i wykorzystuje modele języka Transformer do tworzenia list odtwarzania. Rekomendacja muzyczna to coś, co z braku lepszego określenia zamyka się za zamkniętymi drzwiami. Musisz poczekać tydzień na swoje utwory, znaleźć odpowiednie radio z utworami lub mieć nadzieję, że algorytm wyplunie to, czego szukasz. Mam nadzieję, że dając Ci bezpośredni dostęp do inteligentnych rekomendacji muzycznych, poszerzę Twoje muzyczne horyzonty i zainspiruję Cię do słuchania dobrych melodii.

Strona internetowa: naturallanguageplaylist.com

