At Nasdaq, our purpose is to advance economic progress for all. We power stronger economies, create more equitable opportunities, and contribute to a more sustainable world to help our communities, clients, employees, and people of all backgrounds reach their full potential.

Strona internetowa: nasdaq.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Nasdaq. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.