MyShell to platforma czatu oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom tworzenie i dostosowywanie własnego wirtualnego asystenta lub robota. Platforma oferuje różnorodne narzędzia do czatowania, takie jak przypięte czaty i filtry według typu, w tym narzędzia, rozrywkę i edukację, w celu zwiększenia komfortu użytkownika. Warsztat robotyczny MyShell umożliwia użytkownikom tworzenie i dostosowywanie własnego wirtualnego asystenta lub robota, zapewniając spersonalizowaną obsługę czatu dostosowaną do ich konkretnych potrzeb. Platforma jest obsługiwana w wielu językach, w tym angielskim i japońskim, i integruje się z popularną aplikacją do przesyłania wiadomości Telegram. Użytkownicy mogą zalogować się i zarejestrować na platformie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak zwiększona wytrzymałość na rozmowy. MyShell wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, aby zapewnić inteligentną konwersację i zwiększyć zaangażowanie użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, MyShell oferuje konfigurowalną i inteligentną platformę czatu, która zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia i dostosowywania własnego wirtualnego asystenta lub robota. Dzięki różnym dostępnym narzędziom i filtrom czatu użytkownicy mogą udoskonalić sposób korzystania z czatu, aby spełnić ich specyficzne potrzeby. Integracja platformy z Telegramem i obsługa wielu języków sprawiają, że jest ona dostępna dla szerszej bazy użytkowników, a technologia AI zapewnia inteligentną i wciągającą konwersację.

Strona internetowa: myshell.ai

