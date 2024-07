myReach to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które służy jako osobiste centrum wiedzy przeznaczone do zarządzania, organizowania i wyszukiwania informacji zapisanych przez użytkowników. Zastępuje potrzebę przeszukiwania różnych folderów na komputerze, Dysku Google, poczty e-mail lub telefonu w celu zlokalizowania dokumentów, notatek, kontaktów i stron internetowych. Użytkownicy mogą łatwo zapisywać i przechowywać wszystkie ważne dane w jednym miejscu. Dodatkowo narzędzie udostępnia asystenta AI, który odpowiada na pytania, ułatwiając użytkownikom wyszukiwanie informacji. Sieć neuronowa narzędzia ma za zadanie wydobywać i uczyć się informacji z zawartości wszystkich zapisanych elementów oraz organizować je w taki sposób, aby użytkownicy mogli je łatwo odnaleźć. Za pomocą asystenta AI użytkownicy mogą znaleźć informacje, wyszukując określone słowa kluczowe, podobnie jak zadając pytanie osobistemu asystentowi. myReach obsługuje również relacje i właściwości, które pozwalają użytkownikom łączyć, strukturyzować i kontekstualizować dane. Użytkownicy mogą grupować informacje w tematy, dodawać znaczniki i łączyć swoje przemyślenia niczym mapę myśli. Pomaga to użytkownikom szybciej znajdować informacje i łatwo je odzyskiwać. myReach jest przydatny dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto ma do czynienia z dużą ilością danych i musi szybko i sprawnie wyszukiwać informacje. Funkcje AI narzędzia ułatwiają zarządzanie wiedzą, oszczędzają czas i zwiększają produktywność.

Strona internetowa: myreach.io

