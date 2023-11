MyDocSafe pomaga zabezpieczyć i zautomatyzować komunikację z klientami, podpisywanie i wymianę dokumentów oraz poprawić zgodność. Zabezpieczamy dokumenty i automatyzujemy obieg dokumentów. Od potężnego podpisu elektronicznego, poprzez elastyczny silnik formularzy elektronicznych, po konfigurowalne portale klientów – pomagamy organizacjom usprawnić procesy biznesowe, które obejmują dane osobowe, umowy, pieniądze i tożsamość, oszczędzając nawet 90% czasu. Działy HR korzystają z naszej pomocy przy wdrażaniu pracowników i dystrybucji pasków wynagrodzeń. Działy sprzedaży wykorzystują nas do onboardingu klientów. Firmy świadczące usługi profesjonalne wykorzystują nas do podpisywania umów, gromadzenia danych i wymiany dokumentów ze swoimi klientami. Szkoły wykorzystują nas do automatyzacji procesów rekrutacyjnych.

Strona internetowa: mydocsafe.com

