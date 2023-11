My Forex Funds to program finansowania, który umożliwia inwestorom handel na większych kontach. Zapewniamy inwestorom możliwość osiągnięcia zysku bez ryzykowania własnych pieniędzy podczas handlu. Mamy konta o wartości od 10 000 do 100 000 USD, a każde konto ma inne miesięczne subskrypcje. Oprócz podstawowego szkolenia, nasz program uczy również traderów handlu z myślą o celu i strategii. Jeśli lubisz grać lub handlować „dla samego handlu”, ten program może nie być dla Ciebie.

Strona internetowa: myforexfunds.com

