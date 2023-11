Nasz zespół to dociekliwy zespół specjalistów, otwarty na Państwa pomysły, proponowane zmiany i chętny do uszczegółowienia dziennika, aby przybliżyć system do potrzeb każdej szkoły.

Strona internetowa: moiashkola.ua

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Моя школа. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.