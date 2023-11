Mondial Relay to francuska firma zajmująca się międzynarodowymi dostawami przesyłek, założona w 1997 roku. Firma posiada 4 centra we Francji i kolejne 6 za granicą, działające w 15 krajach. W ciągu 12 miesięcy do marca 2021 roku firma obsłużyła 140 milionów paczek.

Strona internetowa: mondialrelay.fr

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Mondial Relay. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.