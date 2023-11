Protokół MixPay to zdecentralizowany protokół płatności, który łączy różne łańcuchy, różne tokeny, różne portfele i giełdy. Tak długo, jak mają dostęp do protokołu MixPay, mogą świadczyć swoim użytkownikom bezpieczne, proste i bezpłatne usługi płatnicze w dowolnym miejscu na świecie oznaczone przez MixPay, bez konieczności dbania przez sprzedawców o to, jakiego portfela lub tokena używa klient do płatności, tak samo jak tego, czego Visa i Mastercard radzą sobie w tradycyjnym obszarze płatności.

Strona internetowa: mixpay.me

