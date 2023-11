MIT App Inventor to intuicyjne, wizualne środowisko programistyczne, które pozwala każdemu – nawet dzieciom – tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje na telefony z systemem Android, iPhone'y i tablety z systemem Android/iOS. Osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia z MIT App Inventor, mogą uruchomić pierwszą prostą aplikację w mniej niż 30 minut. Co więcej, nasze narzędzie oparte na blokach ułatwia tworzenie złożonych aplikacji o dużym wpływie w znacznie krótszym czasie niż tradycyjne środowiska programistyczne. Projekt MIT App Inventor ma na celu demokratyzację rozwoju oprogramowania poprzez umożliwienie wszystkim ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, przejścia od konsumpcji technologii do tworzenia technologii.

Strona internetowa: appinventor.mit.edu

