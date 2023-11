Witamy w aplikacji MISSYEMPIRE! Kupuj naszą najnowszą odzież i akcesoria. Missy Empire to miejsce dla wszystkich fashionistek, oferujemy kampanie fast fashion i #trending w przystępnych cenach. Jesteśmy w czołówce dzisiejszego pokolenia zakupów online i dążymy do kobiecej siły, więc zostań #missygirl i przoduj w naszej stale rozwijającej się odzieży i akcesoriach damskich. Kupuj odważne sukienki, urocze produkty z kolekcji, ulubione dzianiny, dżinsowe marzenia i jedyne dobre buty w tym sezonie i przez cały rok! Od letnich nowicjuszy po zimowe ocieplacze – codziennie dorzucamy nowe elementy! Oferujemy także dostawę następnego dnia w Wielkiej Brytanii dla Was, kochani, którzy chcą wyglądać podwójnie.

Strona internetowa: missyempire.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji MISSYEMPIRE. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.