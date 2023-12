Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.

Strona internetowa: microanalytics.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Microanalytics. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.