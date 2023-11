Micro Focus to jeden z największych na świecie dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, dostarczający technologie o znaczeniu krytycznym dla ponad 40 000 klientów na całym świecie. Dzięki szerokiemu portfolio opartemu na dogłębnej analizie zaawansowanych rozwiązań analitycznych firma pomaga klientom w prowadzeniu i przekształcaniu ich działalności. Umożliwia im to dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i skuteczne konkurowanie w gospodarce cyfrowej w perspektywie długoterminowej. Micro Focus osiąga to poprzez dostarczanie rozwiązań, które wypełniają lukę pomiędzy istniejącymi i powstającymi technologiami w celu ochrony inwestycji IT. To jest zaawansowana technologia, niski dramat.

Strona internetowa: microfocus.com

