Memorable AI

Memorable Ad to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga marketerom tworzyć skuteczne reklamy. Wykorzystuje technologię Creative IntelligenceSuite do optymalizacji reklam pod kątem marketingowych KPI, a nie tylko fotorealizmu. Użytkownicy mogą generować reklamy na podstawie własnych opisów lub skorzystać z Przewodnika po podpowiedziach reklamowych w celu uzyskania pomysłów. Narzędzie posiada również funkcję Booster, która pozwala użytkownikom wybierać spośród przykładowych reklam. Wreszcie narzędzie zapewnia przewidywania skuteczności reklam, takie jak potencjał zapamiętywania, uwaga w kontekście, potencjał zaangażowania i odrębność. Wszystkie reklamy są produkowane w wysokiej jakości, z możliwością wyboru rozdzielczości 8k lub 4k. Memorable Ad Maker to idealne rozwiązanie dla marketerów, którzy chcą zmaksymalizować swoją efektywność twórczą i ROI dzięki najnowocześniejszej technologii marketingowej AI.

Strona internetowa: memorable.io

