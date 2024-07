Medgic to praktyczna platforma oparta na sztucznej inteligencji, zapewniająca użytkownikom możliwość skanowania, analizowania i wykrywania chorób skóry. Umożliwia użytkownikom wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do potencjalnego diagnozowania problemów skórnych. Trzyetapowy proces został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i wymagał od niego prostego zeskanowania obszaru skóry, którego dotyczy problem, przesłania go do analizy AI i otrzymania wyników wykrycia. Medgic to nie tylko narzędzie, ale także narzędzie ułatwiające i szybkie wstępne diagnozowanie, które może być przydatne we wczesnym wykrywaniu lub prowadzeniu konsultacji z pracownikiem służby zdrowia. Jest dostępny jako aplikacja internetowa, ale można go również pobrać ze sklepu z aplikacjami Google i Huawei, obsługując zróżnicowaną grupę użytkowników. Platforma obsługuje wiele języków, w tym angielski, hiszpański, francuski, różne dialekty chińskie, indonezyjski, wietnamski, japoński, portugalski, hindi i bengalski, dzięki czemu nadaje się do globalnej dostępności. Należy pamiętać, że Medgic oferuje przydatne źródło analizy problemów skórnych, ale nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek poważnych wątpliwości lub potwierdzeń należy skonsultować się z personelem medycznym.

Strona internetowa: medgic.co

