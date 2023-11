Maui Jim to amerykański producent okularów przeciwsłonecznych z siedzibą w Peoria w stanie Illinois. Założona w Lahaina na Hawajach w 1980 roku firma projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę okularów przeciwsłonecznych sprzedawanych pod marką o tej samej nazwie. Od 2015 roku był trzecim co do wielkości producentem okularów przeciwsłonecznych na świecie. W październiku 2022 roku Maui Jim zostało przejęte przez Keringa.

Strona internetowa: mauijim.com

