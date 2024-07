Utwórz obraz 3D to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala użytkownikom konwertować obrazy 2D na 3D. Wykorzystuje model AI do wydobywania głębi z obrazu i oferuje dwa ustawienia jakości: Small MiDaS v21 i Large MiDaS v21. Można go używać z adresem URL obrazu lub przesyłaniem pliku. Umożliwia także użytkownikom wygenerowanie łącza do udostępniania lub kodu do osadzenia obrazu, a na urządzeniach z systemem iOS można go pobrać ręcznie. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikom łatwy sposób dodawania elementów 3D do swoich obrazów.

Strona internetowa: make3d.app

