Magic Slides

MagicSlides to dodatek do Google Slide, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiego i łatwego tworzenia slajdów prezentacji z dowolnego fragmentu tekstu. Automatycznie podsumowuje tekst i tworzy z niego slajdy, umożliwiając użytkownikom dostosowanie prezentacji według własnego uznania. W mniej niż dwie do trzech sekund użytkownicy mogą przygotować profesjonalną prezentację. Korzystanie z MagicSlides jest bezpłatne i nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Oferuje także konfigurowalne szablony, których można używać do szybkiego tworzenia prezentacji. Dodatkowo użytkownicy mogą podać dodatkowy tekst, aby uzyskać bardziej spersonalizowane prezentacje. MagicSlides jest łatwy w użyciu i nie wymaga wiedzy technicznej. Jest to świetne narzędzie do szybkiego tworzenia profesjonalnych prezentacji.

Strona internetowa: magicslides.app

