Czy kiedykolwiek próbowałeś wyszukać w Google pozę lub poprosić znajomego, aby pozował do Twojej grafiki? W takim razie powinieneś pobrać i wypróbować Magic Poser! Magic Poser to wiodąca aplikacja do pozowania postaci 3D, tworzenia scen 3D i ustawiania oszałamiających efektów świetlnych. Ponad 12 milionów artystów korzysta z naszej aplikacji, aby rysować lepiej i szybciej. Już dziś zacznij tworzyć pozy na swoich urządzeniach mobilnych w ciągu kilku minut! Magic Poser jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i wydajny. Niezbędna aplikacja do rysowania postaci, ilustracji, komiksów, tworzenia scenorysów, grafik koncepcyjnych, rzeźbienia, instrukcji fitness i nie tylko!

Strona internetowa: magicposer.com

