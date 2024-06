mabl to ujednolicona platforma do automatyzacji testów oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia zespołom zapewnienie jakości i przeznaczenia najbardziej innowacyjnych funkcji, w tym tych opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki kompleksowym testom sieciowym, mobilnym, API, dostępności i wydajności, mabl zapewnia niezawodną podstawę potrzebną do wdrożenia nowej generacji oprogramowania.

Strona internetowa: mabl.com

