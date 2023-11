Media społecznościowe bezpośrednio wpływają na kryptowaluty, a ponieważ nie możesz wysłuchać miliona różnych opinii na minutę, LunarCrush zrobi to za Ciebie. LunarCrush każdego dnia w czasie rzeczywistym zbiera aktywność w mediach społecznościowych dotyczącą Bitcoina, tysięcy altcoinów, giełd kryptowalut, wpływowych osób i nie tylko, a następnie przekształca to wszystko w łatwe do przyswojenia dane.

Strona internetowa: lunarcrush.com

