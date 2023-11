Literacy Hub

Literary Hub to zasada organizująca w służbie kultury literackiej, jedno, zaufane, codzienne źródło wszystkich aktualności, pomysłów i bogactwa współczesnego życia literackiego. W Internecie jest więcej wspaniałych treści literackich niż kiedykolwiek wcześniej, ale są one rozproszone i łatwo je zgubić. Z pomocą swoich partnerów — dużych i małych wydawców, czasopism, księgarni i organizacji non-profit — Lit Hub to miejsce, do którego czytelnicy mogą wracać każdego dnia, aby pisać mądrze, zaangażowani i zabawnie o wszystkich sprawach związanych z książkami.

Strona internetowa: lithub.com

