Linkpizza is a influencer marketing platform which allows advertisers to search, find and connect with influencers and to manage influencer campaigns on its platform. Linkpizza has over 3,500 influencers connected on its network and is primarily focussed on the Dutch market

Kategorie :

Strona internetowa: linkpizza.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji LinkPizza. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.