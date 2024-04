Alternatywy - LinkMngr

Pinggy

pinggy.io

Pingggy zapewnia bezpieczne tunele do lokalnego hosta, umożliwiające łatwe udostępnianie witryny lub aplikacji. Twórz tunele HTTP, TCP lub TLS do swojego komputera Mac/PC, nawet jeśli znajduje się on za zaporami ogniowymi i NAT. Nie ma potrzeby konfigurowania chmury ani serwera do hostowania witryn ...