Lindy to asystentka AI, zaprojektowana do zarządzania codziennymi zadaniami i pełniąca funkcję asystenta wykonawczego dla zapracowanych profesjonalistów. Agenci Lindy AI integrują się z istniejącymi narzędziami i mają spersonalizowany kontekst niezbędny do zautomatyzowania przyziemnych zadań. Niezależnie od tego, czy szukasz * zautomatyzowany asystent wykonawczy do organizowania poczty elektronicznej i planowania podróży * skryba do transkrypcji notatek medycznych * chatbot do automatyzacji obsługi klienta * lub niestandardowe rozwiązanie dla Twojej funkcji biznesowej i zespołów... Jest dla ciebie Lindy. A jeśli nie, możesz w ciągu kilku minut zbudować specjalnie zaprojektowanego agenta AI, bez wiersza kodu.

