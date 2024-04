Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.

Strona internetowa: leadx.org

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji LEADx. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.