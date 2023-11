Koordynacja działań cenowych i promocyjnych w całej sieci sklepów jest trudna. Last Yard automatyzuje złożoność, dzięki czemu możesz pozyskać więcej klientów. Last Yard to wiodąca platforma promocji na krawędzi półki, umożliwiająca konwersję klientów w miejscu zakupu. Zwiększ zaangażowanie klientów i przychody dzięki skoordynowanym działaniom promocyjnym w czasie rzeczywistym w sieci sklepów.

Strona internetowa: lastyard.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Last Yard. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.