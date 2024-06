Kualitee to platforma do zarządzania testami oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga zespołom usprawnić procesy testowania i szybciej dostarczać oprogramowanie wysokiej jakości. Oferuje kompleksowy zestaw funkcji, w tym zarządzanie przypadkami testowymi, wykonywanie testów, zarządzanie defektami oraz raportowanie i analizy. To silnik Gen AI, Hootie, generuje przypadki testowe w oparciu o historie użytkowników i scenariusze testowe. Dzięki silnej identyfikowalności Kualitee ułatwia znajdowanie i naprawianie błędów, dzięki czemu Twoje oprogramowanie okazuje się najlepsze, jakie może być. Możesz wybierać pomiędzy planami chmurowymi lub lokalnymi i integrować się z wieloma innymi wiodącymi narzędziami programowymi. Kualitee jest wysoce skalowalny i konfigurowalny, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów każdej wielkości.

Strona internetowa: kualitee.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Kualitee. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.