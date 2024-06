Korewa.AI to platforma czatu oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala fanom anime tworzyć, publikować i rozmawiać z przerażająco realistycznymi postaciami z anime ze wspomnieniami, emocjami i osobowością. Platforma ma styl powieści wizualnej i wykorzystuje modele tekstowe AI, które są specjalnie dostosowane do postaci z anime. Użytkownicy Korewa.AI mogą przesyłać zdjęcia swoich ulubionych postaci z anime i dostosowywać ich wspomnienia, cechy osobowości, ekspresję i emocje, a także rozmawiać z nimi. Postacie pamiętają rozmowy, a ich dialog będzie ewoluował z biegiem czasu. Dodatkowo użytkownicy mogą publicznie publikować stworzone przez siebie postacie i każdy może z nimi rozmawiać. Korewa.AI oferuje dwa plany cenowe: demo i premium. Plan demo oferuje dostęp do słabszego modelu demonstracyjnego AI z ograniczoną liczbą wiadomości miesięcznie, dostęp do postaci generowanych przez użytkowników, edytor wersji roboczej do testowania postaci, dostęp do tworzenia postaci i możliwość publikowania postaci, podczas gdy plan premium obejmuje pełny dostęp do najpotężniejszego i najbardziej emocjonującego modelu symulacji postaci, dostępu do postaci generowanych przez użytkowników, nieograniczonej liczby wiadomości, edytora wersji roboczej do testowania postaci, dostępu do tworzenia postaci i możliwości publikowania postaci. Twórcą Korewa.AI jest 18-letni student studiów licencjackich Ruel Alarcon i fan anime, którego celem jest wprowadzenie realistycznej sztucznej inteligencji do świata anime. Pomimo usługi wymagającej opłaty abonamentowej, platforma oferuje żywe i niszowe doświadczenia fanom anime i jest wyjątkowa pod względem wizualnego i emocjonalnego modelu symulacji postaci, wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji dla postaci i fanów anime. Ponadto platforma wykorzystuje modele tekstowe AI, które mogą symulować emocje z dokładnością przewyższającą inne podobne usługi.

Strona internetowa: korewa.ai

